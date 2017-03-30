Клімкін: Процедура надання Україні безвізу з ЄС відбувається за планом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що 6 квітня залишається актуальною датою голосування Європейським парламентом рішення про надання безвізового режиму для громадян України.

"Ця дата залишається на порядку денному, все йде за планом", - сказав П. Клімкін агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер у Сент-Джуліанс.

Міністр додав, що на полях саміту Європейської народної партії провів низку зустрічей з представниками Європейської комісії та Європарламенту, і можна говорити про те, що процедура надання Україні безвізового режиму відбувається за планом.