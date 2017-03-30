Путін: Погіршення відносин між Росією та Україною невигідно нікому, помилка вважати інакше

Погіршення відносин між Москвою та Києвом не вигідно нікому, необхідно прагнути до вирішення конфліктів будь-якого рівня, заявив президент РФ Володимир Путін в четвер.

"У Сполучених Штатах і в інших місцях є думка: що гірші відносини між Росією та Україною, то краще. Тому що це послабляє Росію, не дає ходу інтеграційним процесам, які посилили б Росію, зокрема у сфері економіки", - сказав В.Путін, виступаючи на пленарному засіданні міжнародного Арктичного форуму.

"Нехай Росія там колупається у своїх прикордонних справах зі своїми сусідами або не лізе в міжнародні питання, як Сирія, Близький Схід та інші. Це помилка. Це не вигідно нікому", - зазначив він.

На думку президента РФ, народ має прагнути до вирішення конфліктів будь-якого рівня.

"Дуже розраховуємо на те, що наші американські колеги стануть на шлях співпраці. Що швидше ми всі ці проблеми вирішимо, то краще", - зазначив В.Путін.