Політика

17:17 30.03.2017

Порошенко, Меркель і Олланд проведуть телефонні переговори щодо ситуації на Донбасі наступного тижня

Президент України Петро Порошенко повідомив, що домовився з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель про проведення тристоронніх телефонних переговорів лідерів України, Німеччини та Франції наступного тижня.

"Відбулися дуже ефективні переговори з канцлером Німеччини, ми домовилися на початку наступного тижня провести телефонні переговори у тристоронньому форматі за участі канцлера Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, присвячені активізації процесу в Мінському форматі", - повідомив П. Порошенко журналістам у Сент-Джуліансі на Мальті за підсумками участі в саміті Європейської народної партії.

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