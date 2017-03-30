Перемир'я в Україні існує на папері, але не в реальності - генсек НАТО

Режиму припинення вогню в Україні на сьогодні не дотримано, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер.

"Перемир'я існує на папері, але в реальності його не дотримуються", - зазначив він на прес-конференції у Брюсселі.

Є. Столтенберг наголосив, що альянс вважає важливим "робити все, що можна, щоб перемир'я функціонувало".

"Найкращий спосіб досягнути цього полягає в тому, щоб добитися для міжнародних спостерігачів повного доступу до всіх районів", - додав він.

За словами генсека НАТО, це необхідно не лише для контролю за режимом припинення вогню, а й для того, щоб стежити за процесом відведення важкого озброєння сторонами конфлікту.

"Тож усе це непросто, і було чимало розчарувань, але водночас я не бачу інших шляхів для мирного вирішення конфлікту на сході України, окрім повної імплементації Мінських угод", - сказав Є. Столтенберг.