Політика

18:34 30.03.2017

Перемир'я в Україні існує на папері, але не в реальності - генсек НАТО

Режиму припинення вогню в Україні на сьогодні не дотримано, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер.

"Перемир'я існує на папері, але в реальності його не дотримуються", - зазначив він на прес-конференції у Брюсселі.

Є. Столтенберг наголосив, що альянс вважає важливим "робити все, що можна, щоб перемир'я функціонувало".

"Найкращий спосіб досягнути цього полягає в тому, щоб добитися для міжнародних спостерігачів повного доступу до всіх районів", - додав він.

За словами генсека НАТО, це необхідно не лише для контролю за режимом припинення вогню, а й для того, щоб стежити за процесом відведення важкого озброєння сторонами конфлікту.

"Тож усе це непросто, і було чимало розчарувань, але водночас я не бачу інших шляхів для мирного вирішення конфлікту на сході України, окрім повної імплементації Мінських угод", - сказав Є. Столтенберг.

ВАЖЛИВЕ

Порошенко дав доручення Генштабу ЗСУ та Міноборони щодо припинення вогню в зоні АТО на Донбасі з 1 квітня

Санкції ЄС проти РФ важливо зберегти до відновлення територіальної цілісності України, зокрема є приєднання Криму

Порошенко занепокоєний заявами угорських чиновників про створення територіальних автономій – зустріч з Орбаном

Представник ОБСЄ підтверджує домовленість про перемир'я на Донбасі з 1 квітня

Верховній Раді пропонують заборонити в Україні аборти за бажанням жінки - законопроект

ОСТАННЄ

Явні розбіжності щодо України залишаються між РФ та НАТО

Порошенко, Меркель і Олланд проведуть телефонні переговори щодо ситуації на Донбасі наступного тижня

Путін: Погіршення відносин між Росією та Україною невигідно нікому, помилка вважати інакше

Клімкін: Процедура надання Україні безвізу з ЄС відбувається за планом

Порошенко сподівається на позитивне рішення щодо "безвізу" для українців 6 квітня – зустріч з Таяні

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить диван на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА