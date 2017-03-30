Політика

18:35 30.03.2017

Явні розбіжності щодо України залишаються між РФ та НАТО

У НАТО занепокоєні ситуацією з безпекою на сході України, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг у четвер.

"Члени НАТО і Росія надалі мають явні розбіжності щодо кризи в та навколо України. Це було перше, що ми обговорили під час нашого засідання. Ситуація у сфері безпеки надалі викликає глибокі побоювання", - сказав він на прес-конференції після засідання у Брюсселі Ради Росія-НАТО.

За його словами, порушення припинення вогню на Донбасі "досягли рекордних рівнів, тривають інтенсивні військові дії і не відбулося відведення важких озброєнь".

"На початку цього тижня ОБСЄ повідомила, що заборонена зброя використовується фактично двічі щохвилини. Крім того, моніторинговій місії ОБСЄ не дозволяють проводити свою роботу. Вона стикається з обмеженнями в тому плані, куди вони можуть вирушити, а іноді вони самі стають мішенню і ціллю", - зазначив генсек НАТО.

Він нагадав, що Мінські угоди надають план щодо врегулювання конфлікту в Східній Україні. "Але велика частина Мінських угод не виконується. Ми закликаємо всіх підписантів повністю дотримуватися своїх зобов'язань. Сьогодні члени НАТО закликали Росію використати свій значний вплив на бойовиків, щоб повністю виконувалися зобов'язання", - повідомив Є.Столтенберг.

Голова Північноатлантичного альянсу вказав на побоювання НАТО у зв'язку з визнанням Росією "посвідчень особи, які випустили сепаратисти, введенням рубля та захопленням компаній".

"Усі члени НАТО повторюють і підтверджують свою повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і не визнаватимемо незаконної анексії Криму Росією", - наголосив Є.Столтенберг.

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