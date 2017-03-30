Порошенко та Лукашенко проведуть зустріч найближчим часом

Президент України Петро Порошенко найближчим часом зустрінеться з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком, повідомляє посольство України в Білорусі.

Як повідомляє українське посольство на офіційному сайті в четвер, 30 березня, новий посол України в Білорусі Ігор Кизим вручив копії вірчих грамот першому заступникові міністра закордонних справ Білорусі Андрію Євдоченку.

"Під час бесіди було обговорено питання активізації білорусько-українських контактів на всіх рівнях. Зокрема, акцентували увагу на важливості підготовки запланованої на найближчий час зустрічі президента України П. Порошенка з президентом Республіки Білорусь О. Лукашенком", - йдеться в повідомленні посольства.

Зазначено також, що окрему увагу було приділено питанням поглиблення двосторонньої торговельно-економічної співпраці та зростання торговельного обігу між країнами.

Обговорювали також взаємодію між посольством України та МЗС Білорусі з консульсько-правових питань і захисту прав українських громадян на території Білорусі.

Як повідомлялося, 16 лютого 2017 року президент України П. Порошенко призначив І. Кизима послом України в Білорусі.

У квітні 2015 року П. Порошенко відкликав посла України в Білорусі Михайла Єжеля. Тимчасовим повіреним у справах України в Білорусі було призначено Валерія Джигуна.