Політика

11:28 31.03.2017

Районні ради політизовані, ними управляють політичні бонзи - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що багато районних рад надто політизовані і ними управляють політичні бонзи.

"Якраз районні ради і є політизованими, тому що ними управляють політичні бонзи", - зазначив прем'єр на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві в п'ятницю.

За його словами, такі діячі отримують вказівки з Києва, з центральних офісів партій, і сліпо їх наслідують.

В. Гройсман зазначив, що таких районних рад багато, хоч і не всі.

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