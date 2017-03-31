На виборах територіальних громад хочуть перемагати політсили, що не підтримують децентралізації - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що на виборах до об'єднаних територіальних громад прагнуть перемагати політичні сили, які не підтримують процесу децентралізації, а українцям варто давати оцінку таким силам - хто дійсно виступає за зміни у системі влади, а хто "рветься до влади".

"Нині політичні сили рвуться на вибори до об'єднаних територіальних громади і хочуть досягати там перемог, і навіть ті політичні сили, які не підтримують жодним чином процесу децентралізації. ... Я вважаю, що треба свої політичні амбіції залишати в офісі політичної партії, працювати на громади і на людей. Я вважав би, що українцям під ці вибори потрібно дати оцінку тим, хто рветься просто до влади в об'єднаних громадах, а хто дійсно вболіває за зміну системи влади в країні, і ці зміни якраз відбиваються на місцевому самоврядуванні. Тому потрібно це розділяти", - сказав він на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві в п’ятницю.

В. Гройсман, зокрема, розповів, що партія "Батьківщина" не підтримувала жодного закону про децентралізацію, які було ухвалено "за вказівкою Тимошенко".

"Вона не сприймає ніякої децентралізації в країні, ніякого місцевого самоврядування", - зазначив прем'єр.

Крім того, за словами В. Гройсмана, окремі представники партії "Об'єднання «Самопоміч»" з певного часу "почали збивати цю реформу".

Він також зазначив, що найбільш політизованими є районні ради. "Вони взагалі не мають власної думки, вони виходять і тараторять під копірку те, що їм прислали з київського офісу", - додав прем'єр.