НАЗК здійснює позапланову перевірку "Батьківщини" - Корчак

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак заявляє, що НАЗК здійснює позапланову перевірку політичної партії "Батьківщина".

"Ви всі знаєте, що нині відбувається позапланова перевірка партії «Батьківщина»", - повідомила Н. Корчак на брифінгу в Києві в п'ятницю.

За її словами, НАЗК досліджує матеріали і щодо інших партій, які перебувають на державному фінансуванні.

"Ми перейшли до активної фази нашої роботи, і ця фаза не менш небезпечна, ніж система електронного декларування", - повідомила голова НАЗК.

Водночас голова департаменту із запобігання політичній корупції НАЗК Олег Ситник зазначив, що перевірка триває і стосується внесків на користь політичної партії, коли "Батьківщина" вказувала у звіті, що отримувала внески від осіб, які заявляли, що таких внесків не робили.

За його словами, докази таких фактів уже є.

"Загальна сума не дуже велика, там у кожної людини від 8-9 тис. (грн), таких приблизно 10 осіб", - повідомив О. Ситник.