Політика

13:45 31.03.2017

Суд ухвалив конфіскувати в партії "УКРОП" понад 450 тис. грн внесків

Голова Національного агентства України з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявляє, що Печерський районний суд Києва ухвалив конфіскувати в політичної партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" партійні внески на суму 468 тис. грн.

"22 березня 2017 року постановою Печерського районного суду Києва голову секретаріату політичної партії було визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення... і накладено штраф в сумі 1,7 тис. грн із конфіскацією суми внесків на підтримку політичної партії в розмірі 468 тис. 946,5 грн", - повідомила Н. Корчак на брифінгу в Києві в п'ятницю.

За її словами, це рішення є першим таким прецедентом і свідченням реалізації закону про фінансування політичних партій.

Н. Корчак уточнила, що в цьому випадку представники партії "УКРОП" приймали грошові внески на користь партії через партійну касу, а не банківські операції, що є порушенням закону.

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