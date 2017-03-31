Довгий має намір придбати картини молодих українських художників

Народний депутат Олесь Довгий має намір відкрити невелику картинну галерею, де б могли виставлятися кращі українські майстри. На проекти, пов'язані з мистецтвом, і придбання робіт сучасних українських художників депутат направить більшу частину доходів від продажу картин зі своєї колекції.

Як свідчать дані його декларації, в минулому році О. Довгий продав 13 творів, виручивши за них 5 млн 200 тис. грн і заплативши понад 1 млн грн прибуткового податку. З колекції пішли картини таких відомих майстрів, як Сергій Гай, Олег Кулик, Олександр Бабак, Роман Жук. О. Довгий пояснює, що в цьому році має намір продати ще кілька десятків картин.

"Я хочу упорядкувати колекцію, планую не лише продати, але й купити з десяток нових робіт молодих талановитих митців, таких як Сергій Панасенко, а також придбати ще кілька робіт таких метрів українського мистецтва як Гейко, Гнилицький, Животков. Якщо знайду за хорошою ціною, то ще дуже хочу придбати в колекцію хоча б ще одну-дві роботи Криволапа", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Кошти від продажу дорогих наручних годинників нардеп обіцяє віддати на благодійність.

"Найближчим часом маю намір подарувати або продати більшу частину годинників, ношу їх дуже рідко, і переважно користуюся або Apple Watch, або мобільним телефоном",- уточнив нардеп.

За словами О. Довгого, минулого року контролюючі органи провели перевірку всіх декларацій про доходи, які він подавав протягом 18 років.

"Перевірку мені влаштували з особливою пристрастю, але і навіть за всього бажання щось "нарити" перевіряючі змушені були визнати, що порушень немає, про що було видано відповідний акт", - зазначив нардеп.

У декларації про доходи за 2015 рік Олесь Довгий зазначив колекцію картин українських художників, яка налічувала 95 картин. У нього у власності 11 наручних годинників відомих брендів. С. Довгий володіє 100% корпоративних прав приватного підприємства "КВ Менеджмент" (вартість – 15 млн гривень, готівкою у сумі 1,5 млн доларів.