Глави МЗС країн НАТО обговорять становище альянсу в Східній Європі у зв'язку з діями Росії в регіоні - Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон у п'ятницю заявив, що однією з тем зустрічі глав МЗС країн НАТО буде становище альянсу в Східній Європі у зв'язку з політикою Росії, зокрема стосовно України.

"Ми, звісно, хочемо обговорити становище НАТО тут, у Європі, особливо в Східній Європі, внаслідок агресії Росії, зокрема в Україні", - сказав він у Брюсселі після прибуття на зустріч глав МЗС країн НАТО.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав одним з ключових питань порядку денного Північноатлантичної ради, яка зібралася в п'ятницю у Брюсселі на рівні глав МЗС, справедливий розподіл тягаря між державами альянсу.

"Ми розпочали збільшення оборонних витрат. Йдеться про збільшення фінансування, але річ не лише в грошах. Йдеться про інвестиції в необхідні нам сили та засоби й виділення сил для участі в операціях НАТО", - повідомив Є. Столтенберг журналістам перед початком міністерської зустрічі в штаб-квартирі альянсу.

Він повторив, що "йдеться про гроші, сили та засоби і зобов'язання".

Відповідаючи на запитання, генсек НАТО уточнив, що "підвищення оборонних витрат - це те, що вирішили разом 28 членів НАТО у 2014 році". Він нагадав, що всі держави-члени домовилися припинити зменшення витрат на оборону, розпочати поступове збільшення і протягом 10 років вийти на рівень 2% від ВВП.

"Збільшення оборонного бюджету - це не те, щоб іти на поводі в США. Йдеться про те, щоб спрямовувати більше інвестицій у європейську безпеку, тому що це важливо для Європи, оскільки вона близька до нестабільних регіонів. Ми бачимо це в Північній Африці, на Близькому Сході, в Іраку та Сирії. Європа також близька до все більш наполегливої Росії, яка готова використати силу проти своїх сусідів, як, наприклад, в Україні", - зазначив Є. Столтенберг.

"Тому інвестиції в оборону - це в інтересах Європи", - наголосив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.

Він пояснив, що перспективу збільшення оборонних витрат розраховано на 10 років. "Деякі країни НАТО це вже роблять. Хороша новина полягає, наприклад, у тому, що Румунія заявила, що 2017 року вона вийде на цей рубіж (2% ВВП). Є країни, що вже відповідають цим показникам. Литва й Латвія заявили, що наступного року вони вийдуть на 2% ВВП для оборонних потреб. І ми бачимо, що витрати на оборону значно збільшуються в загальних європейських витратах, відколи ми ухвалили рішення восени 2014 року. 2015 року припинилося зменшення витрат на оборону. А 2016 року ми побачили, що оборонні витрати значно зросли - на 3,8%, або на 10 млрд доларів", - повідомив Є. Столтенберг.

Генсек НАТО вбачає в цьому рух у правильному напрямі. За його словами, ще доведеться виконати великий обсяг роботи, але можна вітати те, що після рішення 2014 року європейські союзники по НАТО і Канада розпочали поступове нарощення оборонних витрат.

У відповідь на запитання про національні плани оборонного планування Є. Столтенберг сказав, що очікує обговорення цих планів на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, що зібралися у Брюсселі.

"Це важлива тема, тому що розробка національних планів усіма членами НАТО - це те, що ми почали розглядати з країнами альянсу, і ми плануємо ухвалити рішення, коли зустрінуться глави держав і урядів (альянсу) у травні. Однак сьогоднішня нарада - це важливий етап у підготовці травневої зустрічі. Я вважаю, що національні плани будуть важливим елементом при виході на заданий рівень витрат. І це обговорюватиметься сьогодні", - заявив генсек Північноатлантичного альянсу.