Політика

14:58 31.03.2017

Клімкін прибув до штаб-квартири НАТО на події за участю глав МЗС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до штаб-квартири НАТО в п'ятницю.

"Міністр Павло Клімкін прибув до штаб-квартири Північноатлантичного альянсу на міністерські заходи", - йдеться в повідомленні Місії України при НАТО в мікроблозі у Twitter.

Як повідомлялося, в п'ятницю в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі відбудеться нарада глав МЗС країн НАТО. Крім того, збереться комісія Україна-НАТО на міністерському рівні, де обговорюватиметься ситуація з безпекою, реформи в Україні та досягнуті успіхи, політична та практична підтримка Києва з боку НАТО.

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