Політика

16:25 31.03.2017

Голова АП розпорядився перевірити діяльність Рівненської ОДА та райадміністрацій області

Голова Адміністрації президента України Ігор Райнін утворив комісію з вивчення діяльності Рівненської обласної державної адміністрації та районних держадміністрацій Рівненської області.

Як повідомляється на сайті глави держави, І.Райнін підписав відповідне розпорядження.

"Голова Адміністрації президента доручив комісії з 3 по 14 квітня 2017 року вивчити діяльність у Рівненській обласній державній адміністрації, районних державних адміністраціях Рівненської області щодо забезпечення виконання на відповідній території актів і доручень президента України", - йдеться в повідомленні.

Комісія також вивчить взаємодію Рівненської ОДА та райдержадміністрацій області з територіальними управліннями центральних органів виконавчої влади стосовно виконання завдань, визначених президентом.

За результатами роботи комісія надасть відповідні висновки та пропозиції.

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