Клімкін та Могеріні обговорили ситуацію на Донбасі та підготовку до саміту Україна-ЄС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив із високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федерікою Могеріні загострення ситуації на Донбасі, завершення процедур ЄС для надання безвізового режиму українцям, а також підготовку до саміту Україна-ЄС.

Згідно з поширеним у п'ятницю повідомленням прес-служби МЗС України, зустріч П.Клімкіна та Ф.Могеріні відбулась у Брюсселі. Під час розмови сторони обговорили, зокрема, загострення ситуації на сході України та провокаційні кроки РФ і підтримуваних нею бойовиків, насамперед захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях, введення в обіг російської валюти, запровадження квазіподаткової та банківської систем тощо.

П.Клімкін зазначив, що такі кроки з боку РФ є свідомим порушенням Мінських домовленостей і потребують рішучої реакції з боку Європейського Союзу.

Міністр також висловив сподівання на якнайшвидше завершення внутрішніх процедур ЄС з надання безвізового режиму громадянам України, а також завершення процесу ратифікації угоди про асоціацію.

Сторони також обговорили графік подальшого двостороннього діалогу, зокрема питання підготовки до проведення саміту Україна-ЄС у 2017 році.