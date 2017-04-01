Ложкін задекларував сукупний дохід понад 13,5 млн грн за 2016 рік, колекцію картин, книг і бігову доріжку

Сукупний дохід секретаря Національної інвестиційної ради, екс-голови Адміністрації президента України Бориса Ложкіна і членів його сім'ї в 2016 році становив 13 млн 587тис. 783грн.

Такі дані містяться в його електронній декларації, повідомила прес-секретар Б.Ложкіна.

Зарплата Б.Ложкіна становить 165 тис. 731 грн, відсотки від банківських вкладів – 43 тис. 664 грн, дохід від відчуження рухомого майна – 2 млн 340 тис. грн.

Дружина Б.Ложкіна Надія Шаломова і мати Лариса Ложкіна заробили у 2016 році 11 млн 38 тис. 388 грн. Джерелами доходів стали заробітна плата, пенсія, відсотки, дивіденди, дохід від надання майна в оренду та відчуження нерухомого майна, а також страхові виплати.

На банківських рахунках Б.Ложкіна – 12 млн 128 тис. 641 грн, 4226 доларів США і 1166 євро.

Крім того, Б.Ложкін задекларував готівкою 7 млн 403 тис. 500 грн, 745 тис. доларів США, 362 тис. євро і 198 тис. 500 фунтів стерлінгів.

Б.Ложкін також має кошти, позичені третім особам, у розмірі 63 млн 893 тис. 650 грн.

У власності Б.Ложкіна дві земельні ділянки площею 510 і 1201 кв. м. в Київській області, садовий (дачний) будинок площею 534,3 кв. м у Київській області, квартира в Києві площею 290,5 кв. м, частина квартири у Харкові площею 33 кв. м, а також два машиномісця в Києві площею 10,3 і 10,4 кв. м відповідно.

Із транспортних засобів Б.Ложкін володіє автомобілем Lexus LX-570 2013 року випуску.

Б.Ложкіну також належить благодійна організація Благодійний фонд Бориса Ложкіна. У 2015-2016 рр. завдяки проведенню аукціонів Фонд Бориса Ложкіна зібрав 13 млн 678 тис. грн, на які було куплено сучасну апаратуру для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Крім того, Б.Ложкін задекларував колекцію картин і скульптур сучасних українських художників (101 одиниця), колекцію картин і скульптур 19-20 століть, колекцію книг 19-20 століть (46 одиниць), бігову доріжку, 8 годинників, 5 пам'ятних монет "25 років незалежності України" загальною вартістю 654 тис. 700 грн, придбаних у 2016 році, а також комплект кухонних меблів і меблів у кабінет.

Б.Ложкін має право власності на низку нематеріальних активів, зокрема, книгу "Четверта республіка", а також на 19 торговельних марок і комерційних найменувань.

У розділі "Фінансові зобов'язання" Б.Ложкін зазначив зобов'язання за договорами страхування на загальну суму 96 тис. 463 грн.

У власності дружини Б.Ложкіна перебуває нежитлове приміщення в Києві площею 742,3 кв. м. Н.Шаломова володіє двома автомобілями – Аudi A8 і Lexus LX570 2013 року випуску.

Н.Шаломова володіє акціями ПрАТ "Медтехсервіс" номінальною вартістю 246 тис. 862 грн. 18 коп., а також має вклад у розмірі 50% від загального капіталу ТОВ БТД вартістю 14 тис. 250 грн.

У власності дружини Б.Ложкіна низка ювелірних виробів і годинників (4 одиниці). На банківських рахунках Н.Шаломової 41 тис. 767 грн. Вона також має кошти, позичені третім особам, у розмірі 1 млн доларів США.

Крім того, у Н.Шаломової є фінансові зобов'язання за договорами страхування на суму 220 тис. 700 грн.

У власності матері Б.Ложкинка перебувають дві земельні ділянки площею 10000 кв. м. кожна у Київській області, а також частина квартири у Харкові площею 33 кв.м.

На банківському рахунку Л.Ложкіної 9 тис. 950 грн.