Порошенко за 2016 рік показав понад 12 млн грн доходів

Президент України Петро Порошенко подав електронну декларацію за 2016 рік, в якій показав свою зарплату – 366 342 тис. грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав становив понад 26 тис. грн, а відсотки від депозиту в "Міжнародному інвестиційному банку" – понад 11,9 млн грн, про що свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Задекларовано президентом готівкових коштів: $60 тис. і 900 тис. грн.

Дохід дружини Марини становив 75 тис. грн.

Понад мільйон доларів президент вніс у 2016 р. на рахунок в Rothschild Bank (Швейцарія), а в Міжнародний інвестиційний банк – 393 фунти стерлінга.

На рахунках у МІБ у П.Порошенко $25,9 млн, EUR9,9 тис., 80,8 тис. грн.