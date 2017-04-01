Політика

12:15 01.04.2017

Порошенко за 2016 рік показав понад 12 млн грн доходів

Президент України Петро Порошенко подав електронну декларацію за 2016 рік, в якій показав свою зарплату – 366 342 тис. грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав становив понад 26 тис. грн, а відсотки від депозиту в "Міжнародному інвестиційному банку" – понад 11,9 млн грн, про що свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Задекларовано президентом готівкових коштів: $60 тис. і 900 тис. грн.

Дохід дружини Марини становив 75 тис. грн.

Понад мільйон доларів президент вніс у 2016 р. на рахунок в Rothschild Bank (Швейцарія), а в Міжнародний інвестиційний банк – 393 фунти стерлінга.

На рахунках у МІБ у П.Порошенко $25,9 млн, EUR9,9 тис., 80,8 тис. грн.

ВАЖЛИВЕ

Турчинов задекларував колекцію старовинних книг і цінних картин, на рахунках у нього $800 тис. і EUR10 тис.

Клімкін в е-декларації за 2016 р. зазначив EUR47 тис. і $33 тис. готівкою, а також зарплату майже 440 тис. грн

Ложкін задекларував сукупний дохід понад 13,5 млн грн за 2016 рік, колекцію картин, книг і бігову доріжку

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