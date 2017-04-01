Політика

12:21 01.04.2017

Турчинов задекларував колекцію старовинних книг і цінних картин, на рахунках у нього $800 тис. і EUR10 тис.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов задекларував колекцію старовинних книг, цінних картин, годинник, авторські права на книги. Нерухомості та автомобілів у секретаря РНБО немає.

Відповідно до електронної декларації, у 2016 році він отримав доходи у вигляді зарплати майже 513 тис. грн, відсотки в Ощадбанку 1,7 млн грн, відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 23 тис. грн.

На рахунках О.Турчинова в Ощадбанку 50 тис. грн, $800 тис. і EUR10 тис., а готівкою - $735 тис., EUR55 тис. і 320 тис. грн.

У дружини секретаря РНБО України квартира в Києві майже 383 кв. м, два паркомісця і автомобіль Toyota Highlander 2013 року випуску. Зарплата дружини О.Турчинова становила 97 тис. грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 350 тис. грн. В банку у неї зберігаються EUR9 тис. і трохи більше 1 тис. грн.

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