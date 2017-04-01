Глава АП Райнін задекларував квартиру в Харкові та кімнату в Києві

Голова адміністрації президента України Ігор Райнін задекларував квартиру в Харкові (74 кв. м) та кімнату у Києві (26 кв. м).

В електронній декларації за 2016 рік він також зазначив доходи у вигляді зарплати у АП 113 тис. грн, зарплату в Харківській ОДА 150 тис. грн, готівкові кошти 30 тис. доларів, 200 тис. грн та 15 тис. євро. На рахунку в банку у глави АП майже 66 тис. грн.

Його дружина Ганна Райніна теж має квартиру в Харкові в 65 кв. м, вона є бенефіціаром фірми "Охорона праці", в якій і отримала зарплату в 2016 році в розмірі 82 тис. грн. Також у дружини задекларовані дивіденди 93 тис. грн, готівка - 10 тис. доларів і 50 тис. грн.

Автомобілів або інших транспортних засобів глава АП, згідно з декларацією, не має.