Зеркаль задекларувала понад $350 тис. готівки, коштовності та годинники

Заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль зазначила в електронній декларації за 2016 рік $354 тис. готівкових коштів та заощадження в іншій валюті, коштовності та годинники, а також витрати на освіту в 226,200 тис. грн.

Згідно з інформацією на сайті Національного агентства із запобігання корупції (НАПК), заступник міністра володіє 50% квартири в Києві площею 54 кв. м.

З коштовностей О.Зеркаль зазначила, що володіє 15 ювелірними виробами, а також 7 годиниками. Зокрема, задекларовані сережки з діамантами, три обручки з діамантами і одну з діамантами та смарагдом, кулон і 3 брошки з діамантами (торгова марка не зазначена), хрестик і сережки з діамантами (Tiffany&Co), сережки зі смарагдами і діамантами (Van Cleef & Arpels), брошку і 2 комплекти з діамантами (Carrera y Carrera), 7 штук годинників (2 Audemars Piguet, DeLaneau, Bovet, Jaeger Lecoultre, Girard-Perregaux, Corum).

Крім того, у власності заступника міністра 3 шуби та 2 картини.

О.Зеркаль у своїй декларації також вказала автомобіль Land Rover "Range Rover" 2007 року випуску, який перебуває у власності громадянки України Ірини Лисиченко.

Дипломат зазначила в доходах зарплату за основним місцем роботи в сумі 328,096 тис. грн, а також матеріальну допомогу від МЗС у розмірі 53,343 тис. грн.

О.Зеркаль задекларувала $354 тис., EUR17 тис. і 5 тис. британських фунтів стерлінгів готівкових коштів.

Крім того, заступник міністра у декларації за 2016 рік зазначила витрати з оплати за освіту в розмірі 226,200 тис. грн.