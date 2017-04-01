Політика

14:52 01.04.2017

Заступник глави АП Єлісєєв задекларував у 2016 р. 318 тис. грн зарплати і готівкою 135 тис. доларів і 55 тис. євро

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв задекларував у 2016 році зарплату в сумі 318 тис. грн.

Крім того, відповідно до електронної декларації, у заступника голови АП є дві квартири в Києві (114 і 32 кв. м) і земельна ділянка в 2 тис. кв. м у Вишгородському районі Київської області.

К.Єлісєєв задекларував автомобіль Mini One 2012 року випуску та готівкові кошти 135 тис. доларів і 55 тис. євро.

У його дружини, згідно з декларацією, є готівкою 20 тис. доларів.

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