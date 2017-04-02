Політика

12:21 02.04.2017

Парубій задекларував 375 тис. грн зарплати і компенсацій у ВР у 2016 році

Заробіток голови Верховної Ради України Андрія Парубія у 2016 році становив понад 375 тис. грн за місцем роботи.

Відповідно до декларації спікера, ця сума складається із заробітної плати (понад 188 тис. грн), а також виплат на депутатську діяльність та компенсації оренди готельного номера.

Зарплата його дружини Уляни Парубій за основним місцем роботи у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2016 році становила майже 18 тис. грн.

Крім того, А.Парубій задекларував 280 тис. грн (у 2015 році – 225 тис. грн) і 28,5 тис. грн готівкових коштів.

Крім того, не змінився перелік задекларованої спікером у 2015 році нерухомості та автомобілів.

Голова парламенту, його дружина і дочка в е-декларації за 2016 рік вказали право користування з 1 січня 2015 року квартирою загальною площею 142,6 кв.м у Львові, власниками якої є не вони. Оціночна вартість цієї нерухомості не зазначена.

Дружина А.Парубія з 2011 року є власницею квартири площею 21,6 кв. м у Львові (вартість за останньою оцінкою 33,6 тис. грн).

З 2002 року в її власності також перебуває житловий будинок площею 32 кв. м в селі Урич Сколівського району Львівської області (остання оціночна вартість – 3,1 тис. грн), а з 2006 року – також земельна ділянка площею 1130 кв. м в тому самому селі.

У спікера Верховної Ради, згідно з декларацією, є право користування цією ділянкою і будинком.

А.Парубій також задекларував орендований ним номер у столичному готелі "Київ".

Він зазначив у декларації право користування з 1990 року квартирою 41,58 кв. м у Львові, яка перебуває у власності юридичної особи "Виконавчий комітет Львівської міської ради народних депутатів".

У спікера є автомобіль Suzuki SX4 2013-го року випуску, у його дружини – Peugeot 508 2014-го року випуску.

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