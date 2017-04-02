Жданов в е-декларації зазначив 344 тис. грн зарплати, $60 тис. готівки, квартиру і орендований будинок у Києві

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов подав електронну декларацію за 2016 рік, в якій вказав 344 тис. грн заробітної плати, $60 тис. готівкових коштів, квартиру і орендований будинок у Києві.

Згідно з е-декларацією, І.Жданов володіє квартирою в Києві площею 113,8 кв. м і земельною ділянкою в Здвижівці (Бородянський район Київської області) площею 1,2 тис. кв. м.

Крім того, міністр із 2015 року орендує у КСВ "Фортеця" дачний будинок у Києві площею 105,5 кв.м. За користування садовим будинком І.Жданов, згідно з декларацією в 2016 році заплатив 64 тис. 130 грн (у 2015 році - 65 тис. 220 грн.)

Дружина міністра – Ірина Жданова - володіє двома земельними ділянками у Космачі (Косівський район Івано-Франківської) області площею 1 897 тис. кв. м і 2,5 тис. кв. м, а також недобудованим будинком у Космачі площею 229,8 кв. м.

І.Жданов володіє автомобілем Toyota Camry 2006 року випуску загальною вартістю 171 тис. 360 грн.

Міністр у 2016 році отримав 343 тис. 738 грн заробітної плати. Дружина І.Жданова у 2016 році отримала дохід від підприємницької діяльності на суму 514 тис. 255 грн, а дочка Ярина - стипендію в сумі 3 тис. 300 грн.

Також І.Жданов має готівкові кошти на суму $60 тис., його дружина – 50 тис. грн.