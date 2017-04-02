Політика

13:29 02.04.2017

Порошенко наступного тижня відвідає Латвію та Данію

Президент України Петро Порошенко відвідає з офіційним візитом 4 квітня Латвію, а 5 квітня - Данію, повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як наголошується в повідомленні, у вівторок заплановані зустрічі глави української держави з президентом Латвії Раймондом Вейонісом, прем'єром Марісом Кучинскісом, а також спікером Сейму Інарою Мурнієце.

У Латвії П.Порошенко також відвідає Національний реабілітаційний центр "Вайварі" в Юрмалі, де проходять реабілітацію українські військовослужбовці. "Крім того, заплановано підписання низки двосторонніх документів", - наголошується в повідомленні.

У середу, згідно з повідомленням, заплановано зустрічі українського президента з прем'єром Данії Ларсом Лекке Расмуссеном і спікером Фолькетинга Піа Кьерсгор. "Президент України також матиме аудієнцію у Королеви Данії Маргрет ІІ", - йдеться в повідомленні.

Також заплановано зустріч П.Порошенка з керівництвом провідних данських компаній.

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