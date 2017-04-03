Політика

12:27 03.04.2017

Парубій сподівається, що Рада підтримає його ініціативу прибрати перерву в засіданнях

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що український парламент підтримає його пропозицію, і традиційну перерву на пленарних засіданнях з 12.до 12.30 буде ліквідовано.

"Є пропозиція, що б ми законодавчо взяли, що б і у вівторок, і в середу, і в четвер перерву з 12 до 12.30 було ліквідовано", - сказав А. Парубій під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в понеділок у Києві.

Він зазначив, що відповідний законопроект вже підготовлено і пообіцяв, що запропонує головам комітетів стати ініціаторами цього процесу.

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