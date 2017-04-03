Політика

14:00 03.04.2017

У Раді очікують висновків європейських експертів щодо 12 законопроектів, які стосуються змін до закону про громадянство України

Керівник комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря направив до консультативної місії Європейського Союзу та офісу Ради Європи на консультацію 12 законопроектів, що стосуються внесення змін до закону про громадянство України.

"Сьогодні я як голова комітету підписав листи до консультативної місії Європейського Союзу в Україні та до офісу Ради Європи з проханням надати експертну оцінку з урахуванням того, що ці законопроекти, всі без винятку, всі 12, стосуються фундаментальних аспектів прав людини", - сказав Г. Немиря на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в понеділок у Києві.

Він повідомив, що наразі у Верховній Раді зареєстровано 12 законопроектів, які стосуються внесення змін до закону про громадянство України. Зокрема і президентський законопроект № 6175, що був внесений як невідкладний.

"Зараз у Верховній Раді зареєстровано 12 законопроектів, серед них 8 перебувають на розгляді комітету з прав людини, і ще 4 - у трьох інших комітетах", - сказав Г. Немиря .

Р. Немиря пообіцяв, що на засіданні комітету у вівторок, 4 квітня, цей та альтернативний до нього законопроект буде розглянуто на його комітеті.

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