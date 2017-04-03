Порошенко задекларував кіпрську компанію, яку передано в Rothschild Trust Schweiz AG, та вніс $1 млн у банк Ротшильдів

Президент України Петро Порошенко 27 квітня 2016 року став володарем 20 тис. акцій CEE Confectionery Investments Limited (Нікосія, Кіпр) номінальною вартістю 571 тис. 163 грн, власником яких нині є Rothschild Trust Schweiz AG (Цюрих, Швейцарія).

Згідно з його електронною декларацією за 2016 рік, президент вніс понад $1 млн на рахунок у Rothschild Bank AG (Швейцарія), а власником їх нині є Rothschild Trust Schweiz AG.

П.Порошенко отримав за минулий рік 366 тис. 342 грн зарплати президента (у 2015 році вона становила 121 тис. 54 грн), відсотки в Міжнародному інвестиційному банку на суму 11,9 млн грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав від ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал" становив понад 26 тис. грн.

Задекларовано президентом готівкових коштів: $60 тис. і 180 тис. грн (у 2015 році ця сума становила 900 тис. грн). На рахунках у своєму банку – МІБ – у П.Порошенка $25,9 млн, EUR9,9 тис., 80,8 тис. грн і GBP393, що дещо менше, ніж було зазначено в 2015 році.

Президент також вказав внесок до Закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал" у розмірі 8,19 млн грн. Він позичив третім особам минулого року 1,111 млн грн і $3,43 млн.

Торік П.Порошенко витратив 7 млн 327 тис. грн як "попередню оплату в рахунок майбутнього придбання", майже 3 млн грн на отримання корпоративних консультаційних послуг і ще практично стільки ж на юридичні послуги, 427 тис. грн на "інвестиційне управління", 3 млн 463 тис. на "набуття освіти", 5 млн 722 тис. грн на транспортні послуги, 1 млн 263 тис. на послугу проживання, 983,5 тис. грн на комунальні послуги.

П.Порошенко володіє житловим будинком у Козині (Київська обл.) площею 1331,7 кв. м (його вартість у грудні 2012 року оцінювалася в 30 млн грн), двома земельними ділянками в Козині загальною площею близько 34,4 тис. кв. м, орендує у Козинської сільради ділянку площею 7,5 тис. кв. м. У Києві президент має три земельні ділянки на 12,5 тис. кв. м і дві квартири - 134 і 82 кв. м. Також у нього є квартира у Вінниці площею 68,2 кв. м і нежитлове приміщення в Одесі площею 35,3 кв. м.

Президент зазначив у декларації автомобіль Mercedes Vito 116 CDI 2010 року випуску і катер Bayliner 185 BR 2005 року.

Глава держави задекларував понад 100 юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є.

Серед них ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал", в якому об'єднані багато активів глави держави.

П.Порошенко є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська компанія", дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен", приватної компанії з обмеженою відповідальністю Roshen Europe B.V. (Нідерланди), ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" та її дочірніх підприємств, Вінницької кондитерської фабрики, Вінницького молочного заводу "Рошен", Кременчуцької кондитерської фабрики "Рошен", Маріупольської кондитерської фабрики "Рошен", ТОВ "Рошен Ексклюзив", "Бісквітного комплексу "Рошен", "Рошен Плюс", "Рошен-Волинь", "Рошен-Полісся", "Рошен-Зодіак", "Рошен-Львів", "Рошен-Кривбас", "Рошен-Херсон", "Рошен-Маріуполь", "Рошен-Прикарпаття", "Рошен-Хмельницький", "Рошен Світ", "Рошен Де Люкс", "Рошен-Буковина", "Рошен-Гранд", "Рошен-Продукт", "Кондитероптторг", "Торговельний будинок "Кенді".

В Угорщині йому належать Кондитерська фабрика "Bonbonetti Choco", Торгове та сервісне товариство з обмеженою відповідальністю "Bonbonetti", Товариство з обмеженою відповідальністю з виробництва кондитерських виробів і торгівлі "Choco Bonita", ЗАТ "РОШЕН" у Литві, ТОВ "Харчові продукти "Рошен" (Шанхай) у КНР, Липецька кондитерська фабрика "Рошен", ТОВ "РошенТранс" і ТОВ "Рошен" у Росії, ТОВ "Рошен-Польська" в Польщі, ТОВ "DeLuxe Сауда" в Казахстані.

П.Порошенко є бенефіціаром Міжнародного інвестиційного банку, ПАТ "Ленінська кузня" і його дочірніх підприємств, Севастопольського морського заводу та його дочірніх підприємств, ТОВ "Севморверф", Автотранспортного підприємства "Севмортранс", ЗАТ "Фінансово-страхова компанія "Адміралтейська", Телерадіокомпаній "НБМ" та "Експрес-Інформ", які є власниками "5 каналу".

У декларації також зазначено ТОВ "Укрпромінвест-Трейд", ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО", "Торговий дім "Інтеркорн", ПрАТ "Продовольча компанія "Поділля", "Продовольча компанія "Зоря Поділля", "Торговий дім "Крахмалопродукт", ПАТ "Крижопільський цукровий завод", приватне підприємство "Виробничо-комерційна фірма "Дельта", ТОВ "Група Агропродінвест", ПАТ "Тростянецьке районне підприємство "Агромаш", Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2, ТОВ "Мас-Агро", ТОВ "Агрофірма Дніпроагролан", ТОВ "Прогрес - НТ", ТОВ "Агрофірма "Іванківці", ТОВ "Правобережне", ТОВ "Брассіка-2010", ТОВ "Київгейт Інвесмент", ПАТ "Дніпровський крохмалепатоковий комбінат".

Президент контролює ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій", "Пісківський завод скловиробів", ТОВ "Інвест Консалт", ТОВ "Інтерстарч Україна", ТОВ "Жил-Уют", "Розподільний центр "Плюс", ТОВ "Мілк Транс", "Кондитер-транс", ПАТ "Львівгуртбакалія", "Укроптбакалія", "Укропткульттовари", ТОВ "Медсервіс-плюс".

У його власності перебуває Страхова компанія "Країна", Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", ТОВ "Фірма "Екран", ТОВ "Максимум ТВ-Київ", ТОВ "Максимум ТВ-Дніпропетровськ", ТОВ "Максимум ТВ-Донецьк", ТОВ "Максимум ТВ-Миколаїв", ПАТ "Інтеркорн Корн Просессінг Індастрі".

За кордоном у нього зареєстровані ТОВ "Ферувіта С.Л." і "Центріс Лімітед" (Іспанія), ТОВ "Ерай-Систем Лімітед" і "СіІІ Конфекшенері Інвестментс Лімітед" (Кіпр), приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Прайм Ессет Партнерс Лімітед" (Британські Віргінські острови).

Ще П.Порошенко володіє 9 тис. акцій Міжнародного інвестиційного банку номінальною вартістю 16 млн грн; 7815 акціями Закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал" вартістю 7 млн 815 тис. грн і в ньому ж 375 акціями вартістю 375 тис. грн; 99 акціями в Акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку вартістю 990 грн.

Президент також володіє 93,93% від загального капіталу в ТОВ "Фірма "Екран", що становить у грошовому виразі 16,5 млн грн.

Президент задекларував колекції з 65 картин українських і російських майстрів XIX-XX століть, із 15 картин "старих майстрів", з 4 картин сучасних художників імпресіоністів та сюрреалістів, із 6 скульптур XIX-XX століть, скульптуру "Хлопчик рибалка" Гуглієльмо Пугі (209,8 тис. грн).

У нього є два наручні годинники Breguet, два годинники Hublot, годинник Patek Phillip, комплект із кулона, сережок та браслета Carrera y Carrera, чоловічі запонки та тримач для краватки Carrera y Carrera, чорне шкіряне пальто Stefano Ricci.