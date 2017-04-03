Політика

18:47 03.04.2017

Ірина Луценко стала представником президента у ВР

Народний депутат України, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко стала представником президента України у Верховній Раді, кандидатуру запропонував глава держави Петро Порошенко, повідомив керівник відділу департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко.

"Ірина Луценко попрацює Артуром Герасимовим. Вона стала представником президента в парламенті. Кандидатуру запропонував Петро Порошенко", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

До цього представником президента України в парламенті був Артур Герасимов (фракція "БПП"), якого в понеділок, 3 квітня, було обрано керівником фракції "БПП".

Ігор Гринів, який раніше очолював фракцію "БПП" у Верховній Раді, наприкінці березня заявив про свій намір піти з посади керівника фракції.

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