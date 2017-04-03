Фракція "БПП" пропонує на посаду керівника Рахункової палати депутата Пацкана - Кононенко

Парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" має намір запропонувати кандидатуру народного депутата Валерія Пацкана на посаду керівника Рахункової палати, повідомив перший заступник голови фракції "БПП" Ігор Кононенко.

"Сьогодні на засіданні фракції... буде питання про обрання членів Рахункової палати. Ми пропонуватимемо парламенту і спікеру підтримати на голову палати нашого депутата Валерія Пацкана", - наводить слова І.Кононенка прес-служба партії "БПП" у понеділок.

Раніше в понеділок, 3 квітня, на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що український парламент у вівторок, 4 квітня, о 16:00 обере нових членів Рахункової палати.