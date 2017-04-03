Політика

18:47 03.04.2017

Фракція "БПП" пропонує на посаду керівника Рахункової палати депутата Пацкана - Кононенко

Парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" має намір запропонувати кандидатуру народного депутата Валерія Пацкана на посаду керівника Рахункової палати, повідомив перший заступник голови фракції "БПП" Ігор Кононенко.

"Сьогодні на засіданні фракції... буде питання про обрання членів Рахункової палати. Ми пропонуватимемо парламенту і спікеру підтримати на голову палати нашого депутата Валерія Пацкана", - наводить слова І.Кононенка прес-служба партії "БПП" у понеділок.

Раніше в понеділок, 3 квітня, на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що український парламент у вівторок, 4 квітня, о 16:00 обере нових членів Рахункової палати.

ВАЖЛИВЕ

Ірина Луценко стала представником президента у ВР

Фракція "БПП" обрала своїм головою Артура Герасимова

Президент підтвердив ратифікацію конвенції між Україною та Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування

Порошенко наступного тижня відвідає Латвію та Данію

Турчинов задекларував колекцію старовинних книг і цінних картин, на рахунках у нього $800 тис. і EUR10 тис.

ОСТАННЄ

Порошенко задекларував кіпрську компанію, яку передано в Rothschild Trust Schweiz AG, та вніс $1 млн у банк Ротшильдів

У Раді очікують висновків європейських експертів щодо 12 законопроектів, які стосуються змін до закону про громадянство України

Парубій сподівається, що Рада підтримає його ініціативу прибрати перерву в засіданнях

Рада розгляне законопроект про КС у четвер - Парубій

Гринів задекларував будинок і землю під Києвом, львівський "Апостол" і майже триразове зростання коштів на рахунку за рік

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на катушки для спиннинга на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА