Політика

11:14 04.04.2017

Полторак обговорив із главою МЗС Канади перспективи співпраці

Міністр оборони України Степан Полторак обговорив із міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд актуальні питання безпеки в Україні та світі, а також напрями подальшої співпраці двох відомств, повідомляє українське оборонне відомство у вівторок.

"У нас склався надзвичайно конструктивний діалог. Упевнений, що ця зустріч сприятиме співпраці наших країн та розширенню військово-політичного діалогу", - зазначив С.Полторак після зустрічі.

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