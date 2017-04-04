Політика

11:21 04.04.2017

Україна має зробити все можливе для якнайшвидшого вступу до НАТО - Парубій

Україна має зробити все, щоб якнайшвидше стати повноправним членом НАТО, заявляє голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

"Наше завдання - докласти всіх зусиль, щоб якомога швидше приєднатися до вільних народів, об'єднаних у Північноатлантичний альянс", - сказав А.Парубій, відкриваючи ранкове засідання українського парламенту в Києві у вівторок.

Він нагадав, що 4 квітня 1949 року у Вашингтоні (США) було створено Північноатлантичний альянс (НАТО), і привітав країни НАТО з цією датою.

"Вірю, що ми відзначатимемо цей день разом, як повноправні члени НАТО", - наголосив А.Парубій.

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