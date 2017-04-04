ЦИК призывает Раду урегулировать вопрос подачи деклараций кандидатами на выборах

Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к Верховной Раде о необходимости неотложного урегулирования вопроса о подаче деклараций кандидатами на пост президента Украины, в народные депутаты, в депутаты местных советов, на должности сельских, поселковых, городских голов, старост сел и поселков для их регистрации.

Данное решение было принято на заседании ЦИК 3 апреля в связи с тем, что возникла правовая неопределенность относительно формы декларации для ее представления кандидатами вместе с другими документами, необходимыми для их регистрации.

"Законом Украины "О предотвращении коррупции" представление деклараций осуществляется путем их заполнения на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по установленной этим агентством форме. Бумажная копия декларации не подается. Вместе с тем, отсутствие предусмотренных законами Украины "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов", "О местных выборах" документов для регистрации лица соответствующим кандидатом является основанием для отказа в регистрации такого кандидата", - поясняют в ЦИК.

В комиссии указывают, что для недопущения нарушений избирательных прав граждан Украины, в частности, при подготовке и проведении местных выборов, которые постоянно происходят в Украине, в настоящее время существует необходимость устранения правовой неопределенности, пробелов в законодательстве в части урегулирования вопроса предоставления декларации кандидатами на выборах.