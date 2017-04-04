ЄС готовий допомагати Україні в реалізації реформи освіти - Мінгареллі

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє про наміри ЄС надати допомогу Україні в здійсненні освітньої реформи.

"Ми хотіли б переконатися, що Міністерство освіти і науки отримує необхідні ресурси: фінансові та людські, а для цього ми маємо активізувати багато програм з реформи державного управління", - сказав Х.Мінгареллі під час конференції "Професійна освіта і підготовка робітничих кадрів: сприяння соціально-економічному та регіональному розвитку України" в Києві у вівторок.

"Прем'єр-міністре, міністре освіти, ви можете покладатися на нас, ви можете нам сказати, що необхідно робити, і будьте упевнені, що якщо є політична воля з вашого боку і з нашого боку, то ми зможемо мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти вам у реалізації цієї амбітної мети", - додав голова представництва ЄС.

Він наголосив, що без реформи освіти складно говорити про прогрес у проведенні інших реформ, створенні нових робочих місць.

Х.Мінгареллі додав, що підтримує включення таких цілей, як реформа профтехосвіти та системи підготовки спеціалістів в Україні, до плану дій уряду.