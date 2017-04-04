Політика

14:58 04.04.2017

Позапарламентські партії та організації хочуть опитати депутатів на предмет їх членства в коаліції

Учасники об'єднання позапарламентських політичних партій і громадських організацій України "Коаліція гідності" мають намір опитати народних депутатів, щоб підтвердити факт наявності або відсутності офіційної більшості у Верховній Раді України.

"Коаліція позапарламентських партій звертається до коаліції парламентської більшості із запитанням: Ти є? Чи дійсно існує більшість? Легітимний парламент і уряд? Чи відчувають депутати свою особисту відповідальність за те, що понад рік країна сумнівається в законності дій парламенту? Ці питання потребують відповіді, невідкладної, чесної та прозорої", - сказав голова об'єднання і голова Патріотичної партії України Микола Габер на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Заступник голови Партії місцевого самоврядування Дмитро Бровкін зазначив, що у рамках "Акції відповідальності" її ініціатори мають намір отримати відповідь від кожного народного депутата, входить він особисто до парламентської більшості чи ні.

Він вважає, що відповідь голови Верховної Ради Андрія Парубія, що до коаліції входить "щонайменше 227 народних депутатів" свідчить про те, що такої коаліції насправді не існує.

Голова Народно-демократичної партії України, екс-народний депутат Людмила Супрун зазначила, що необхідно розуміти відповідальних за ситуацію в країні. "Зараз немає такої категорії громадян, які не озвучували б жорстких претензій до влади", - наголосила вона.

За її словами, кожному народному депутатові буде направлено офіційне звернення із зазначеним питанням.

Президент Інституту права і суспільства, колишній народний депутат Юрій Кармазін переконаний, що відповідь на запитання про наявність офіційної коаліції має вирішити і питання про легітимність парламенту в цілому.

Результати опитування буде оголошено до кінця квітня 2017 року, після отримання та обробки відповідей народних депутатів.

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