Прем'єри Литви, Латвії та Естонії відвідають Україну цього тижня

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквярняліс і прем'єр-міністр Латвії Маріс Кучинскіс відвідають Україну 5-6 квітня, а прем’єр Естонії Юрій Ратас – у четвер.

Згідно з повідомленням на сайті Кабінету Міністрів України, глави урядів проведуть зустріч з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Водночас на сайті 10-го Київського безпекового форуму повідомляється, що прем'єри Латвії, Литви та Естонії мають намір виступити в рамках форуму на панелі "Зміцнення співробітництва та безпеки між Україною та Прибалтійськими країнами" в четвер, 6 квітня.