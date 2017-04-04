Президент України і прем'єр Латвії обговорили розширення співпраці між країнами

Президент України Петро Порошенко в рамках візиту до Латвії обговорив з прем'єр-міністром Латвійської Республіки Марісом Кучинскісом розширення торговельно-економічного співробітництва між країнами.

"Розширення торговельно-економічного співробітництва є одним із пріоритетних завдань двостороннього діалогу", - цитує П. Порошенко прес-служба президента України у вівторок.

Глава Української держави відзначив необхідність максимального використання можливостей, які надає зона вільної торгівлі між Україною та ЄС.

П. Порошенко позитивно оцінив відновлення діяльності міжурядової українсько-латвійської комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва. Він відзначив необхідність ефективної роботи на рівні урядів щодо реалізації досягнутих домовленостей.

"Сторони погодилися з важливістю розвитку міжнародного транспортного коридору Балтійське море – Чорне море – Каспійське море з використанням маршруту контейнерного поїзда "Зубр", - зазначено в повідомленні.

Під час зустрічі також було висловлено сподівання на активізацію роботи в Україні Агентства інвестицій і розвитку Латвії та налагодження його контактів з відповідними українськими урядовими офісами, що має відкрити нові можливості для роботи латвійських інвесторів в Україні.

"Президент окремо подякував латвійській стороні за практичну допомогу в реалізації реформ в Україні, передання досвіду Латвії у сфері європейської інтеграції. Він відзначив зацікавленість у подальшому вивченні латвійського досвіду в питаннях боротьби з корупцією, реформування державного управління та місцевого самоврядування", – зазначено в повідомленні.

П. Порошенко також висловив вдячність прем'єр-міністру Латвії за тверду політичну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, послідовну позицію Латвії щодо засудження та невизнання незаконної анексії Криму.