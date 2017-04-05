Політика

10:50 05.04.2017

Заступник голови ПА НАТО заявила про необхідність посилення тиску на РФ у зв'язку з ситуацією на Донбасі

Ситуація з безпекою на сході України демонструє необхідність посилення тиску на Росію для припинення вогню, заявляє заступник голови Парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічене (Литва).

"Ми так само занепокоєні тривалою незаконною анексією Криму (Росією - ІФ) та її агресією на Донбасі. Ми засуджуємо Росію за підтримку бойовиків на сході України. Порушення Мінських угод у частині припинення вогню демонструє, наскільки нестабільною є ситуація, і це потребує посилення тиску, щоб припинити ескалацію насильства і сприяти виконанню Мінських угод", - сказала вона під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО в середу в Києві.

Р.Юкнявічене зазначила, що Литва стурбована "ознаками розширення російської активності в Чорноморському регіоні".

Вона нагадала, що в литовському парламенті було ухвалено так званий план щодо України, в якому міститься заклик до західної спільноти допомагати українській стороні політично, фінансово, економічно.

"Ключовий момент плану в тому, що лише незалежна вільна Україна є ключем до європейської безпеки. Західний світ ризикує втратити Україну, якщо залишить її наодинці з Росією. Ситуація з безпекою залишається складною і ризик ескалації дуже високий", - наголосила Р.Юкнявічене.

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