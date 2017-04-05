Київ може розраховувати на підтримку Копенгагена, запевнила Порошенка королева Данії Маргрете II

Під час аудієнції президента України Петра Порошенка у королеви Данії Маргрете II глава Української держави подякував королеві за всебічну підтримку України її країною.

"П.Порошенко висловив надію, що Данія й надалі братиме участь в реалізації гуманітарних проектів із підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні, які стали жертвами російської агресії. Зі свого боку Її Величність запевнила, що Україна й надалі може впевнено покладатися на солідарність та підтримку її держави", - повідомляє прес-служба президента України.

Сторони відзначили високий рівень політичного діалогу та дружні відносини між двома державами.

П.Порошенко подякував королеві за підтримку Данією суверенітету і територіальної цілісності України.

"Президент запросив Її Величність королеву Маргрете II відвідати Україну з державним візитом у зручний час", - йдеться в інформації.

Аудієнція відбулася в рамках офіційного візиту П.Порошенка до Данії.