Київ може розраховувати на підтримку Копенгагена, запевнила Порошенка королева Данії Маргрете II
Під час аудієнції президента України Петра Порошенка у королеви Данії Маргрете II глава Української держави подякував королеві за всебічну підтримку України її країною.
"П.Порошенко висловив надію, що Данія й надалі братиме участь в реалізації гуманітарних проектів із підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні, які стали жертвами російської агресії. Зі свого боку Її Величність запевнила, що Україна й надалі може впевнено покладатися на солідарність та підтримку її держави", - повідомляє прес-служба президента України.
Сторони відзначили високий рівень політичного діалогу та дружні відносини між двома державами.
П.Порошенко подякував королеві за підтримку Данією суверенітету і територіальної цілісності України.
"Президент запросив Її Величність королеву Маргрете II відвідати Україну з державним візитом у зручний час", - йдеться в інформації.
Аудієнція відбулася в рамках офіційного візиту П.Порошенка до Данії.