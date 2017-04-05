Експерти не вбачають підстав для відставки уряду Гройсмана

Українські експерти вважають, що для відставки уряду Володимира Гройсмана немає підстав, і Верховна Рада не зможе ухвалити таке рішення.

Так вважають 87% із 30 експертів, які були опитані Агентством Медіастратегій із 30 березня по 2 квітня. 13% вважають, що парламент має відправити Кабінет Міністрів у відставку та сформувати новий уряд.

"Більшість експертів звертала увагу на те, що нині немає системної альтернативи. І якщо ставиться питання про відставку або певну ротацію в уряді, то необхідно ставити питання про те, хто прийде на зміну?", - сказав на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" керівник аналітичного відділу Агентства Медіастратегій Євген Булавка в середу.

При цьому 60% експертів вважають, що ВР не зможе ухвалити рішення про відставку уряду, лише 7% прогнозують, що таке рішення буде ухвалено, а 3% вважають, що парламент до осені не розглядатиме цього питання. 30% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

52% експертів вважають, що за рік роботи уряду вдалося відносно стабілізувати кризову ситуацію, яка була в країні рік тому. При цьому 40% вважають, що ситуація практично не змінилася. 4% опитаних переконані, що криза навпаки, лише поглибилася, і ще 4% - що виникла нова кризова ситуація.

На думку 46% експертів, Кабмін за рік роботи загалом утримав ситуацію і не допустив великих провалів. Ще 30% зазначили, що уряд впорався з викликами досить успішно. Лише 17% експертів зазначили, що уряд припустився помилок і не завжди належним чином реагував на виклики. Ще 7% вважають, що Кабмін у цілому спрацював незадовільно.

Серед головних досягнень уряду експерти називають: економічне зростання (33%), реформи в енергетиці та вирівнювання ціни на газ (23%), дії з соціального захисту, зокрема призначення субсидій та підвищення зарплат (17%), децентралізація (7%).

При цьому експерти вважають, що уряду не вдалося: забезпечити високий темп реформ (32%), запровадити ринок землі (19%), здійснити приватизацію (16%), забезпечити вільне ведення бізнесу (13%) і подолати соціальне невдоволення (10%).

Серед найбільш актуальних для країни рішень уряду експерти назвали: підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн (17%), подальше нарощування місцевих бюджетів і продовження реформи децентралізації (16%), початок масштабного ремонту доріг (12%), подолання масштабної корупції в газовому секторі (12%), своєчасну підготовку бюджету на 2017 рік із чіткими пріоритетами (10%), організацію програми субсидій (7%), дерегуляцію та скасування вже понад 400 застарілих нормативних актів, які ускладнювали життя бізнесу (7%).

Найбільші перешкоди діяльності Кабміну експерти вбачають в активності політиків-популістів у парламенті (18%), недостатній ефективності Верховної Ради в ухваленні необхідних рішень (17%), інституціональній слабкості державних інститутів (13%), блокаді ОРДЛО (13%), інтенсифікації спроб проросійських сил дестабілізувати ситуацію (7%), низькому рівні довіри в суспільстві до влади (7%), продовженні тиску на бізнес із боку контролюючих інстанцій (6%).

В опитуванні взяли участь 30 експертів: Карл Волох, Олексій Голобуцький, Валерій Гончарук, Володимир Горбач, Тарас Задорожний, Геннадій Кобаль, Ігор Коліушко, Олексій Кошель, Роман Кульчицький, Борис Кушнірук, Анатолій Луценко, Євген Магда, Ярослав Макітра, Володимир Манько, Андрій Новак, Святослав Павлюк, Олександр Палій, Олексій Панич, Олександр Паращій, Максим Розумний, Павло Рудяков, Кирило Сазонов, Ігор Семиволос, Ілона Сологуб, Віктор Таран, Володимир Фесенко, Сергій Фурса, Володимир Цибулько, Тарас Чорновіл, Олеся Яхно.