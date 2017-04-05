Заступник голови АП Єлісєєв візьме участь у зустрічі помічників глав держав "нормандської четвірки"

Заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв 6 квітня в Мінську візьме участь у зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату".

"За результатами телефонної розмови президента України з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом завтра відбудеться засідання у "нормандському форматі" на рівні дипломатичних радників у Мінську", - сказав К. Єлісєєв агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

За його словами, вже сьогодні в Мінську активно працюють експерти "нормандського формату".

"Наша мета – спробувати надати нового поштовхуреалізації Мінських домовленостей і обговорити певні компроміси для готовки дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей", - сказав К. Єлісєєв.