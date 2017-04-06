Гройсман розраховує відвідати Литву в 2017

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що розраховує відвідати Вільнюс (Литва) у 2017 році.

"Володимир Гройсман також подякував прем'єр-міністру Литовської Республіки за запрошення відвідати Вільнюс і висловив сподівання, що такий візит вдасться здійснити в цьому році", - йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів України за результатами зустрічі В. Гройсмана з прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквярнялісом у Києві 5 квітня.

Також під час зустрічі прем'єр України зазначив, що за даними 2016 року товарообіг між країнами становить близько $750 млн.

За його словами, обом країнам необхідно працювати над досягненням докризового рівня торгівлі в $1 млрд.

В. Гройсман виступив за активізацію роботи міжурядової українсько-литовської комісії з питань торгово-економічного і науково-технічного співробітництва, що сприятиме координації співпраці країн в економічній сфері.