Трамп і Меркель домовилися про співпрацю в питаннях України та Афганістану - Білий дім

Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови в середу обговорили ситуацію в Афганістані і на сході України і домовилися залишатися в тісному контакті, повідомляє прес-служба Білого дому.

"Лідери обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, а також конфлікт на сході України і ситуацію в Афганістані", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Д. Трамп і А. Меркель "домовилися тісно співпрацювати і координувати дії - ІФ) з цих та інших питань".