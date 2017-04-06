Політика

11:23 06.04.2017

Підсумок виборів у Нідерландах дає підстави сподіватися на ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС найближчими місяцями – прем'єр Латвії

Прем'єр-міністр Латвії Маріс Кучинскіс зазначає, що результати парламентських виборів у Нідерландах надають можливість сподіватися на те, що ратифікація Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом може завершитися вже найближчими місяцями.

"Результати нещодавніх виборів у Нідерландах дають підстави сподіватися, що протягом найближчих місяців Нідерланди завершать ратифікацію цього договору (угоди про асоціацію - ІФ)", - сказав прем'єр Латвії під час 10-го Київського форуму з безпеки у Києві в четвер.

Він зазначив, що розраховує на завершення процесу надання громадянам України безвізового режиму з країнами ЄС без затримок.

У свою чергу, прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквярнялиі також висловив сподівання на швидку ратифікацію угоди про асоціацію України і ЄС.

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