Литва підтримує Польщу в суді щодо "Північного потоку-2" і вважає, що Україна має залишатися важливим транзитером газу

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквярняліс заявляє, що Вільнюс підтримує Польщу в суді щодо "Північного потоку-2", а Україна має залишитися основним транзитером російського газу до Європи.

"Ми підтримуємо ваше прагнення залишатися транзитною країною, і Україна надалі має залишатися важливим транзитним шляхом для Європи. І ми вирішили підтримати польську сторону в судових розглядах з приводу запуску "Північного потоку-2", - заявив прем'єр Литви під час спільної з прем'єр-міністрами Латвії та Естонії зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Києві в четвер.

С. Сквярняліс також зазначив, що підтримує українські реформи у сфері енергетики.