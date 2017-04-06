Політика

12:50 06.04.2017

Європарламент через годину проголосує за "безвіз" для українців – Порошенко

Президент України Петро Порошенко переконаний, що Європейський парламент підтримає надання Європейським Союзом безвізового режиму для українців.

"Рівно через годину Європейський парламент проголосує за безвізовий режим з Україною", - заявив П. Порошенко на 10-му Київському форумі з питань безпеки в Києві в четвер.

Він спрогнозував, що через кілька тижнів після голосування в Європарламенті буде прийнято відповідне рішення Європейською радою.

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