Європарламент через годину проголосує за "безвіз" для українців – Порошенко

Президент України Петро Порошенко переконаний, що Європейський парламент підтримає надання Європейським Союзом безвізового режиму для українців.

"Рівно через годину Європейський парламент проголосує за безвізовий режим з Україною", - заявив П. Порошенко на 10-му Київському форумі з питань безпеки в Києві в четвер.

Він спрогнозував, що через кілька тижнів після голосування в Європарламенті буде прийнято відповідне рішення Європейською радою.