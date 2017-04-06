Порошенко закликає країни ЄС обговорити ініціативу ЄНП щодо "плану Маршалла" для України

Президент України Петро Порошенко сподівається, що європейські партнери обговорять ініціативу Європейської народної партії про розробку "плану Маршалла" для України.

"Я повторюю знову і знову, що Україні потрібен свій "план Маршалла". Такий самий план, який допомагав відновити Європу з попелу Другої світової війни", - сказав П. Порошенко на 10-му Київському форумі з питань безпеки в Києві в четвер.

Глава Української держави подякував ЄНП і представникам балтійських країн за відповідну ініціативу.

Як повідомлялося, 3 квітня Європейська народна партія під час з'їзду на Мальті схвалила резолюцію про розробку довгострокового плану підтримки України. Згідно з текстом резолюції, ЄНП закликала європейські держави розробити довгостроковий план підтримки України, що передбачав би різні програми допомоги у військовій, гуманітарній та економічній сферах, просування демократичних реформ і підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції.

П. Порошенко у зв'язку зі схваленням цієї резолюції заявив, що очікує від європейських партнерів кроків зі створення "плану Маршалла для України". "З нетерпінням очікую подальших кроків європейських партнерів щодо реалізації ідеї створення "плану Маршалла для України" і буду готовий обговорити це питання під час таких контактів з лідерами інституцій та держав-членів ЄС", - написав президент на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.