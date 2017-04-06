Політика

14:24 06.04.2017

Рада зустріла новину про безвіз оплесками

Народні депутати радісними вигуками та оплесками зустріли інформацію про результати голосування Європарламенту щодо безвізового режиму для громадян України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив членам парламенту новину про "безвіз", що викликало оплески і радісні вигуки в сесійній залі. Після цього кілька народних депутатів роздали своїм колегам жовто-сині стрічки із зображенням прапорів ЄС та України і фотографувалися.

"Я вітаю весь український народ, всіх колег народних депутатів і дякую нашим побратимам із Європарламенту. Привітаємо їх", - сказав спікер.

Він відзначив роль парламенту в ухваленні реформаторського законодавства, яке наблизило Україну до європейських стандартів життя.

"Дякуємо нашим європейським колегам за підтримку і віру в Україну під час революції Гідності, на барикадах Майдану, поруч із жовто-синіми прапорами були прапори Євросоюзу. Це чітко вказує на наш геополітичний напрямок, цивілізаційний вибір", - сказала А. Парубій.

Як повідомлялося, П. Порошенко під час 10-го Київського безпекового форуму в четвер повідомив, що депутати Європарламенту більшістю голосів підтримали надання Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України. "Щойно надійшла новина про те, що 521 голос в Європейському парламенті "за" безвізовий режим з Україною. Я вітаю всіх, хто до цього доклав максимум зусиль! І я вітаю тебе, український народе, я вітаю тебе, Україно", - сказав він.

На засіданні Європарламенту в четвер вдень 521 євродепутат проголосував "за" надання безвізового режиму ЄС для українців, 75 – "проти", 36 – "утрималися".

Для завершення процесу лібералізації візового режиму знадобиться ще кілька процедурних моментів, зокрема, затвердження Радою ЄС. Після цього документ має підписати президент Європарламенту, представник головуючої в ЄС країни, далі документ мають опублікувати в офіційному журналі ЄС. Рішення про введення безвізового режиму набуде чинності через 20 днів з моменту публікації.

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