"Національний корпус" має намір після 10 квітня фізично зупинити діяльність російських банків в Україні

Партія "Національний корпус" заявляє, що після 10 квітня має намір фізично зупинити діяльність російських банків на території України.

"Не дочекавшись реальних і ефективних дій Національного банку України щодо російських банків в Україні, які реально фінансуються країною-агресором, ми, українські націоналісти, прийняли рішення взяти ініціативу в свої руки і зупинити діяльність цих банків на території нашої держави", - йдеться в повідомленні на сайті партії в четвер.

У "Національному корпусі" нагадали, що тимчасово зняли блокаду відділень російських банків для того, щоб українці, які є їх вкладниками, могли забрати свої кошти з цих банків.

"Однак росіяни, за підтримки керівництва НБУ в особі Гонтаревої, скористалися цим перепочинком, щоб перекласти гроші з однієї своєї кишені до іншої. Вони залишили українську "дочку" Сбербанку Росії під контролем російського бізнесу. Більш того, нещодавно стало відомо, що президент Порошенко та керівник НБУ Гонтарева гарантували захист і рекапіталізацію російських банків в Україні", - зазначають націоналісти.

У партії розцінюють такі дії як "акт зради з боку НБУ". "Наш мораторій завершується 10 квітня. Після цієї дати ми фізично зупинимо діяльність російських банків на території нашої держави. Ми не дозволимо РФ воювати проти нас за українські гроші", - заявили в "Національному корпусі".

Вони закликають всіх співгромадян, які не встигли забрати свої кошти з російських банків, зробити це негайно.