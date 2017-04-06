Введення "безвізу" з ЄС, як і будь-який інший успіх України, дратуватиме РФ - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що надання Європейським Союзом безвізового режиму для українців, як і будь-який інший успіх або досягнення України, дратуватиме керівництво Російської Федерації.

"Будь-який успіх України дратуватиме політичне керівництво Росії, і ми це з вами розуміємо", - сказала вона журналістам у кулуарах 10-го Київського форуму з безпеки, який відбувається в Києві в четвер.

За словами віце-прем'єра, Кремль не зацікавлений в успіху України, тому працює проти Української держави.

І.Климпуш-Цинцадзе також не виключила загострення ситуації на Донбасі, особливо напередодні Великодніх свят.