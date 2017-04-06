Україна безкоштовно оформлятиме громадянам Угорщини довгострокові візи для в'їзду до країни

Кабінет Міністрів України встановив безкоштовне оформлення довгострокових віз для в'їзду до України громадянам Угорщини.

Згідно з розпорядженням №226 від 5 квітня, Кабмін доручив Міністерству закордонних справ забезпечити оформлення на умовах взаємності довгострокових віз для в'їзду до України громадянам Угорщини за нульовою тарифною ставкою консульського збору.

У повідомленні, доданому до розпорядження, зазначено, що таке рішення стало результатом українсько-угорських домовленостей про лібералізацію взаємних поїздок громадян, а також відповіддю української сторони на запровадження з 24 листопада 2016 року безоплатного оформлення громадянам України угорських довгострокових віз, які дають право на в'їзд до Угорщини з метою подальшого оформлення документів на перебування або проживання на території цієї держави більше ніж 90 днів.

Реалізація розпорядження сприятиме розвитку двосторонніх відносин між двома країнами, інтенсифікації контактів у соціально-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах.